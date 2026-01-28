Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 28 de enero

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 28 de enero, ha estado formada por los números 6, 7, 13, 26, 27, 29. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.795.174,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el despacho receptor número 21.815 de Puerto Real (Cádiz), situado en Concepción 61, y en el número 45.235 de Columbrianos (León), situado en Las Eras 6 (entrada por Real, 105).

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 138 boletos acertantes, que recibirán 573,78 euros.

De Cuarta Categoría (4 aciertos) existen 6.899 boletos acertantes, que recibirán 17,22 euros.

De Quinta Categoría (3 aciertos) existen 116.502 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.