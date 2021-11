Resultados del sorteo de la Bonoloto del sábado 6 de noviembre de 2021

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 6 de noviembre de 2021, ha estado formada por los números 11, 12, 16, 29, 32, y 35. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 2. La recaudación de este sorteo ascendió a 2.274.254,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor no 37.110 de Granada, situado en Acera del Darro, 50; en el no 40.820 de Huesca, situado en Plaza Alfonso I El Batallador, 2 y en el no 67.625 de San Cristóbal de la Laguna(Santa Cruz de Tenerife), situado en Avda. Los Majuelos, 37 (esq. El Cristo).