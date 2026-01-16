Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 16 de enero

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 16 de enero, ha estado formada por los números 4, 10, 36, 37, 42, 46. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 3.236.786 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el despacho receptor número 54.570 de El Algar-Cartagena (Murcia), situado en Los Huertos, 2 y en la Administración de Loterías número 2 de Utebo (Zaragoza), situada en Avenida de Navarra,8-10.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 89 boletos acertantes, que recibirán 1.172,38 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.329 boletos acertantes, que recibirán 29,37 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 103.283 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.