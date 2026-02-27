Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 27 de febrero

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 27 de febrero, ha estado formada por los números 5, 6, 28, 37, 43, 44. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.471.335,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 157.037 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 86.970 de O Grove (Pontevedra), situado en Rua Castelao, 116.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 74 boletos acertantes, que recibirán 1.061 euros.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.190 boletos acertantes, que recibirán 28 euros.
De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 81.729 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.