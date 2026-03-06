Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 6 de marzo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 6 de marzo, ha estado formada por los números 1, 15, 31, 38, 41, 47. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 3.247.279,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que recibirán 1.871.532,90 euros, y que han sido validados a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen seis boletos acertantes, que recibirán 34.778,66 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 8.790 de Badajoz, en el número 27.570 de Montilla (Córdoba), en el número 51.295 de Málaga, en el número 55.070 de Ourense, en la Administración de Loterías número 2 de Girona y en la número 1 de Cheste (Valencia).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 91 boletos acertantes, que recibirán 1.146,55 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.481 boletos acertantes, que recibirán 28,55 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 104.479 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.