Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 10 de febrero

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 10 de febrero, ha estado formada por los números 1, 19, 42, 17, 34. Las estrellas son 8 y 5. La recaudación ha ascendido a 38.063.148,20 euros.

En el sorteo de Euromillones hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos). Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco más cero) que ha sido validado en el despacho receptor número 72.130 de Marinaleda (Sevilla), situado en Avenida de La Libertad, 105.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 51 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido ha sido validado en la Administración de Loterías número 29 de Sevilla, situada en Avda. Felipe II, 23.