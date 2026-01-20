Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 20 de enero

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 20 de enero, ha estado formada por los números 22, 18, 19, 50 y 11. Las estrellas son 1 y 11. La recaudación ha ascendido a 45.272.253,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen siete boletos acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 99 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 88.215 de Vigo (Pontevedra), situado en Lorient, 12.