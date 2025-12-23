Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 23 de diciembre

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 23 de diciembre, ha estado formada por los números 26, 29, 44, 8, 27. Las estrellas son 11 y 12. La recaudación ha ascendido a 45.790.027,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones, un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 53 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Martorelles (Barcelona), situada en Montnegre, 4.