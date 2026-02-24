Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 24 de febrero

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 24 de febrero, ha estado formada por los números 10, 27, 40, 43, 47. Las estrellas son 6 y 10. La recaudación ha ascendido a 61.290.915 euros.
De Primera Categoría (cinco más dos) no existen boletos acertantes.
En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno), que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Alguazas (Murcia), situada en Gran Vía San Onofre, 2C, y en la número 513 de Madrid, situada en C.C. La Ronda Telefónica, Ronda de la Comunicación, s/n.
Además, existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco más cero), que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears), situada en Major, 60.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 159 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Lliçà d'Amunt (Barcelona), situada en Pompeu Fabra, s/n.