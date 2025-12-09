Resultados del sorteo de Euromillones del martes 9 de diciembre

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 9 de diciembre, ha estado formada por los números 13, 49, 02, 29 y 08. Las estrellas son 2 y 11. La recaudación ha ascendido a 59.208.586,80 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría que ha sido validado en Bélgica.
En España existen SEIS boletos acertantes de Tercera Categoría.
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
El boleto acertante de El Millón, con código WGF82933, ha sido validado en la Administración de Loterías número 16 de Sevilla, situada en Sagasta, 13.