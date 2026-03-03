Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 3 de marzo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 3 de marzo, ha estado formada por los números 6, 7, 24, 34, 50. Las estrellas son 5 y 7. La recaudación ha ascendido a 67.681.444,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existen cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno), que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Moraira - Teulada (Alicante), situada en Edificio Benidorm, L4 (Ctra. Moraira-Calpe); en la número 1 de Tolosa (Gipuzkoa), situada en Rondilla, 7; en la número 354 de Madrid, situada en Raimundo Fernández Villaverde, 49; y en el Despacho Receptor número 85.780 de Valladolid, situado en Jara, 2.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 193 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 6 de Motril (Granada), situada en Emilio More, 2.