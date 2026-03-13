Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 13 de marzo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 13 de marzo, ha estado formada por los números 26, 17, 48, 41, 13. Las estrellas son 10 y 4. La recaudación ha ascendido a 63.624.154,00 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 26 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 3.735 de Aspe (Alicante), situado en Barcelona, 16.