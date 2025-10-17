Resultados del sorteo del 'Euromillones' del viernes 17 de octubre

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 17 de octubre, ha estado formada por los números 13, 35, 39, 44 y 47. Las estrellas son 3 y 5. La recaudación ha ascendido a 49.594.919,00 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría podría ganar 39 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código TRW17326, ha sido validado en el Despacho Receptor número 82.080 de Burjassot (Valencia), situado en Juan de Austria, 4, bajo.