Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 19 de diciembre

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 19 de diciembre, ha estado formada por los números 39, 43, 44, 21 y 17. Las estrellas son 1 y 11. La recaudación ha ascendido a 51.937.971,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 40 millones de euros.

El boleto acertante, con código WKK65341, ha sido validado en el Despacho Receptor número 05.845 de Turre (Almería), situado en Paseo de la Rambla, 43 L-1.