Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 27 de febrero

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 27 de febrero, ha estado formada por los números 27, 24, 39, 42 y 14. Las estrellas son 10 y 6. La recaudación ha ascendido a 81.196.310,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías número 6 de Alicante, situada en Portugal, 35.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco más cero).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 174 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código ZDH01056, ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Burela (Lugo), situada en Eijo Garay, 6.