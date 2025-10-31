Resultados del sorteo de Euromillones del viernes 31 de octubre

Publicado: viernes, 31 octubre 2025 23:21

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 31 de octubre, ha estado formada por los números 5, 14, 38, 43, 45. Las estrellas son 7 y 11. La recaudación ha ascendido a 62.177.986,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 17 de Elche (Alicante), situada en Emilio Hernández Selva, 81.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 84 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Rianxo (A Coruña), situada en Rúa do Medio, 38.

