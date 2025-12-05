Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 5 de diciembre

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 5 de diciembre, ha estado formada por los números 34, 25, 15, 46 y 09. Las estrellas son 8 y 12. La recaudación ha ascendido a 84.134.204,00 euros.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existe UN boleto acertante de Tercera Categoría.

Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría podría ganar de euros.

El boleto acertante, con código WBC70787, ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Alzira (Valencia), situada en Calderón de la Barca, 5.