Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 6 de marzo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 6 de marzo, ha estado formada por los números 15, 16, 19, 28, 37. Las estrellas son 6 y 9. La recaudación ha ascendido a 89.346.164,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías número 5 de Mislata (Valencia), situada en El Cid, 5.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 209 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 89.405 de Vitoria-Gasteiz, situado en Martín de Salinas, 1.