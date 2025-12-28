Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 28 de diciembre

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 28 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 38, 11, 36, 19, 20. El número clave (reintegro) ha sido el 0. La recaudación del sorteo ascendió a 3.902.935,50 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 13.500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + cero), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (cuatro + uno).