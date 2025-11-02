Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 2 de noviembre

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 2 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 52, 53, 25, 42 y 38. El número clave (reintegro) ha sido el 8. La recaudación del sorteo ascendió a 3.574.630,50 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del próximo domingo, un único acertante podría ganar 8.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de San Sebastián de los Reyes (Madrid), situada en Real, 7.