Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 29 de enero

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 29 de enero, ha estado formada por los números 2, 47, 44, 21, 39, 23. El número complementario es el 32, el reintegro el 8 y el Joker, 7680340. La recaudación ha ascendido a 13.103.492,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 92.000.000,00 de euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el despacho receptor número 04.300 de Alicante, situado en Vial Flora de España, 28.
De segunda categoría (cinco aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 485 de Madrid, situada en Eloy Gonzalo, 17 y en la número 439 de Madrid, en la Administración de Loterías.