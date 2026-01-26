Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 26 de enero

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 26 de enero, ha estado formada por los números 1, 2, 18, 24, 38, 49. El número complementario es el 8, el reintegro el 4 y el Joker, 6774027. La recaudación ha ascendido a 8.021.333,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 90.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Palau-Solitá i Plegamans (Barcelona), situada en Avda. Catalunya, 217; en la número 52 de Málaga, situada en Alcalde Joaquín Quiles, 5; en la número 20 de Santa Cruz de Tenerife, situada en C.C. Los Príncipes, L-5 Avda. Príncipes de España; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.