Retenciones y accidentes siguen complicando la circulación las primeras horas de la II operación especial verano

Archivo - Decenas de vehículos - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Retenciones y accidentes siguen complicando este viernes por la tarde la circulación en varios puntos de España, durante las primeras horas del segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 18.00 horas, hay complicaciones en diferentes puntos, con varios accidentes en la Comunidad Valenciana que complican la circulación.

Uno de ellos se ha producido en Castellón, en la AP-7 en Benicasim hacia Valencia y otro en Valencia en la A-7 en Manises sentido Castellón, al mismo tiempo que otra incidencia está dificultando la entrada a Sevilla por la A-49.

Por otro lado, se mantienen las retenciones en la salida de Madrid por la A-1 en Venturada, por la A-3 en Rivas, al igual que en Toledo, en la A-5 sentido Extremadura y en Guadalajara, en la A-2 en Miralbueno dirección Zaragoza.

En la zona del Mediterráneo también hay complicaciones en Barcelona, en la AP-7 sentido Tarragona y en Valencia de salida por la A-7 dirección Alicante, donde también hay tráfico lento en la AP-7 en Algorfa hacia San Javier.

Hay tráfico lento también en Málaga en la A-7 en Marbella, al igual que en Cádiz en la A-7 en San Roque hacia Algeciras y en la salida de Sevilla por la AP-4 y en la salida de Cádiz en la A-7.