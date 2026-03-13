Los Reyes Felipe VI y Letizia se reunirán el próximo viernes 20 de marzo con el Papa León XIV en el Vaticano

Archivo - Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan al Papa León XIV tras la misa de inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025. - CASA REAL - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV recibirá el próximo viernes 20 de marzo en el Vaticano a los Reyes Felipe VI y Letizia, según ha confirmado este viernes Casa Real.

Los Reyes serán recibidos en audiencia por el Pontífice y, tras este encuentro, el Rey Felipe VI tomará posesión de su cargo de protocanónigo, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma.

Se trata de la primera reunión oficial de los Reyes con León XIV desde su elección como Pontífice el pasado 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del Papa Francisco.

En todo caso, sí asistieron a la misa de entronización de León XIV el 18 de mayo de 2025 y, tras la celebración, tuvieron ocasión de saludar durante unos instantes al Pontífice.

La audiencia tendrá lugar apenas tres meses antes del viaje del Papa a España, previsto del 6 al 12 de junio, y en el que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias.