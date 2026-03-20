Los Reyes se reúnen con León XIV en su visita al Vaticano, con referencias al viaje a España y a la paz

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan al Papa León XIV durante su audiencia privada en el Vaticano, este viernes 20 de marzo de 2026. - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia se han reunido este viernes con el Papa León XIV en una visita al Vaticano en la que se ha hecho referencia al próximo viaje del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio de este año, y a de la importancia de un compromiso constante con la paz, según ha informado la Santa Sede.

Felipe VI y Letizia han llegado en coche esta mañana al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, acompañados del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, y han sido recibidos por el vicerregente de la Casa Pontificia.

Posteriormente, en la zona de acceso a la biblioteca privada, los Reyes han recibido el saludo del Papa León XIV, con quien han mantenido un encuentro privado en la biblioteca. Felipe VI ha expresado ante el Pontífice en castellano que les "alegra mucho" esta visita y le ha asegurado que han "seguido con mucho interés este primer año" de su pontificado que "ha sido un gran éxito", según ha destacado el Rey.

Tras el coloquio con el Papa, los Reyes han mantenido una reunión en el despacho del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la que también han participado el subsecretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, y el encargado de los Asuntos Relativos a España, monseñor Renato Kucic.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', durante las "cordiales" conversaciones en la Secretaría de Estado, expresaron "satisfacción" por las "buenas relaciones" entre la Santa Sede y España, que tendrán "un momento significativo" en el próximo Viaje Apostólico del Papa a España e hicieron referencia a "algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y a la misión de la Iglesia en la sociedad".

Asimismo, abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de "un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional".

UNA MANTA DE LANA MERINA Y FACSÍMIL DEL LIBRO DE HORAS DE FELIPE II

Finalizado el encuentro, Felipe VI y Letizia han obsequiado al Pontífice con una manta de butaca fabricada a mano en lana merina y seda natural por el taller de artesanía textil Ábbate, miembro de la 'Alianza por la Lana', proyecto que busca promover y proyectar el valor de la lana española como patrimonio vivo y ayudar al desarrollo rural.

Asimismo, le han regalado un facsímil del libro de horas de Felipe II, del siglo XVI, que fue el manuscrito predilecto del monarca y acompañó al rey durante toda su vida. Fue escrito y miniado por los frailes Andrés de León, Julián de la Fuente el Saz y Martín de Palencia y es la obra más rica y característica realizada en el escritorio del Real Monasterio de El Escorial, donde se conserva, según ha informado la Casa Real.

Por su parte, el Papa ha obsequiado a los Reyes con una imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Roma y con el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz de enero de 2026.

A MENOS DE TRES MESES DE LA VISITA DEL PAPA A ESPAÑA

Se trata de la primera reunión oficial de los Reyes con León XIV desde su elección como Pontífice el pasado 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del Papa Francisco, y se produce a menos de tres meses del viaje de León XIV a España, que está previsto del 6 al 12 de junio de este año.

Si bien, los Reyes ya mantuvieron un breve encuentro con Prevost en mayo de 2025, tras la misa de inicio del Pontificado, en el que le invitaron a visitar España.

León XIV será el primer Papa que viajará a España durante el reinado de Felipe VI. Será una visita apostólica que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de este año y en la que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias, a falta de conocer la agenda oficial del viaje.

Será la primera visita de un Papa a España en 15 años, tras la de Benedicto XVI en 2011 y responde a la invitación oficial del rey Felipe VI y de la Conferencia Episcopal Española (CEE).