RTVE abrirá el 6 de abril la recepción de candidaturas el Benidorm Fest 2027, que volverá con Spotify y Univisión

Archivo - Los artistas ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox (i) & LUCYCALYS (c), y la cantante Asha (d), ganadora del premio Spotify del Benidorm Fest 2026, durante una rueda de prensa en el Mirador del Castillo, a 15 de febrero de 2026, en Benidor - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

RTVE abrirá el próximo 6 de abril el plazo de recepción de candidaturas del Benidorm Fest 2027, que volverá con la colaboración de la plataforma Spotify y de Univisión. El plazo para presentarse al concurso finalizará el 12 de julio.

Así lo ha dado a conocer este martes la Corporación pública en una rueda de prensa en la que se han presentado algunas novedades de la próxima edición del certamen, con la presencia de Tony Grox & Lucycalys, ganadores de la Sirenita de Oro y del Premio Univisión en la quinta edición, y de Asha, ganadora del Premio Spotify también en 2026; la directora de música para Sur y Este de Europa de Spotify, Melani Parejo, y representantes de RTVE.

En concreto, el director del Benidorm Fest, César Vallejo, ha explicado que "era necesario adelantar las fechas de recepción de las canciones también para poder hacer mejor las escuchas". "Seguimos pensando que todavía tenemos capacidad de hacerlo mejor", ha manifestado, mientras que la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, ha añadido que "se trata de mejorar todo el proceso".

César Vallejo ha apuntado que la idea es tener "tiempo de hablar mejor" con todos los artistas y compañías, así como "tener mayor margen para buscar talento" y "escuchar mejor, filtrar y refiltrar las canciones". Además, el director ha indicado que se va a trabajar para mejorar otros aspectos como la parte del sonido. "A ver si conseguimos una sexta edición mejor", ha subrayado Vallejo, quien ha añadido que también quieren "elevar2 la parte relacionada con los artistas invitados.

En relación con el equipo artístico, el director de TVE, Sergio Calderón, ha afirmado que "el excelente balance" de la última edición reafirma su apuesta por el de la última edición. De este modo, María Eizaguirre ha confirmado que Sergio Jaén, Borja Rueda y Ari Levelä, como director visual, estarán al frente de ese equipo artístico en 2027.

"Queremos que esto sea la gran cita anual de la música española y llevamos muchos años trabajando por conseguirlo y por afianzar aún más esta marca. Tiene que servir para que la industria y los artistas encuentren un espacio que no habitualmente existe", ha manifestado César Vallejo.

USO DE HERRAMIENTAS COMO MELODYNE Y AUTO-TUNE

Preguntado sobre si en 2027 se permitirá el uso de herramientas vocales como Melodyne y Auto-Tune, el director del Benidorm Fest ha explicado que las bases del concurso se abrirán un "poco" mientras el cantante "pueda demostrar su solvencia vocal". "Este año nos abrimos a utilización de efectos de procesamiento vocal. Ya veremos en qué medida y en qué grado, pero sí hay una apertura", ha indicado.

Sobre cómo encaja el Festival de Eurovisión el próximo año, tras la retirada de RTVE en 2026 por la presencia de Israel, María Eizaguirre ha afirmado que "el Benidorm Fest lleva a Eurovisión en su ADN", pero a su vez "es un festival con vida propia" que ha demostrado que "puede caminar por sí mismo".

"Siempre hemos querido hacer un festival de música con nuestra identidad y, a partir de ahí, iremos viendo", ha declarado Eizaguirre, que ha añadido que "no hay ninguna" novedad respecto a Eurovisión y que "RTVE sigue en la misma posición".

Sobre si RTVE está trabajando en alguna alternativa para la noche de la final de Eurovisión 2026 y si ha habido algún contacto con las otras televisiones que han abandonado el concurso este año, la directora de Comunicación de la Corporación pública ha respondido: "Cada cosa en su momento. Hoy estamos hablando de esta sexta edición del Benidorm Fest".

Durante la rueda de prensa, Tony Grox & Lucycalys, ganadores de la Sirenita de Oro y del Premio Univisión en la quinta edición, han conocido el nombre de los productores con los que trabajaran su nuevo sencillo en Miami (Estados Unidos): Tainy, Albert Hyde y Jay Rosa, detrás de canciones de artistas como J Balvin, C. Tangana o Jennifer Lopez, entre otros.

"Sin palabras. Es un sueño porque hace dos años le pude abrir un show a Tainy en Chiclana", ha expresado Tony Grox, mientras que Lucycalys ha hablado de "pedazo de sueño" y de "locura".

Asha, ganadora del Premio Spotify también en 2026, viajará a Estocolmo (Suecia) para grabar su nueva canción en los estudios de la compañía los días 15 y 15 de abril. "Es una canción que, por casualidades de la vida, se había compuesto en Estocolmo hace muchos años y cuando vino la oportunidad del 'Spotify single en Estocolmo', dije, ¿por qué no revisitarla, esta canción que se hizo con compositores y productores suecos en aquel momento?", ha avanzado la joven artista.