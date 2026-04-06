RTVE avanza el archivo de una denuncia de UTECA por publicidad en 'La Revuelta'

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MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha avanzado este lunes que la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado la denuncia de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) sobre la emisión de comunicaciones comerciales en el programa 'La Revuelta', de David Broncano, emitido el 10 de febrero de 2025.

Según ha informado la Corporación pública en un comunicado, la Comisión archivó la denuncia en un acuerdo fechado el pasado 26 de marzo, donde explica que el espacio de La 1 "presenta sus contenidos con un enfoque cultural/divulgativo y pone al alcance del público aspectos relacionados con la cultura".

De esta forma, el organismo estatal estima que el espacio "se encuentra comprendido en la noción de programa cultural" a los efectos del artículo 7.2 b de la Ley de Financiación de la Corporación pública.

Asimismo, la CNMC destaca que "los contenidos de un programa de entretenimiento además de entretener podrán permitir el acceso al conocimiento de la cultura, satisfacer las necesidades culturales de la población o tener carácter cultural".

"La Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) no define qué es un programa cultural, ni puede negarse que un programa cultural sea también de entretenimiento ni que un programa de entretenimiento sea al mismo tiempo cultural", sostiene.

La Comisión estima que la obligación de promoción cultural de RTVE "puede cumplirse tanto con programas con un enfoque cultural/divulgativo como con otro tipo de programas con un contenido fuerte y directamente relacionado con alguna disciplina cultural".

La CNMC también recuerda que en el programa reclamado "se habló de los capibaras, del walking football o del síndrome de Angelman reconocido como una enfermedad rara" y se entrevistó al actor Salva Reina y a la selección española de rugby.

Indica que el programa "reserva un destacado espacio y da visibilidad con ello a personas anónimas que presentan proyectos o actividades que son, de este modo, conocidos por el gran público", así como "realiza entrevistas a personajes de actualidad en ascenso o consolidados de distintos ámbitos culturales".

Asimismo, el programa reserva un lugar a disciplinas que puedan suscitar "un menor interés informativo, como pueden ser los deportes minoritarios o las enfermedades raras".

"Con un formato imprevisible y desenfadado, el programa cuenta con contenidos culturales que permiten acercar la cultura al público y contribuir a la formación y apreciación cultural del espectador, a la difusión cultural y a la promoción del patrimonio cultural", señala la CNMC.

Respecto a la segunda alegación de UTECA referida a que el spot emitido en dicha fecha no estaba asociado al patrocinio, la CNMC considera que de la comunicación remitida por RTVE "se ha podido comprobar que existe una vinculación directa entre las caretas de patrocinio y el spot publicitario del patrocinador al existir una contratación conjunta de ambas comunicaciones", por lo que no existe "ningún elemento indiciario de incumplimiento de lo contenido en el artículo 7.2 b de la LFCRTVE".