RTVE denuncia la expulsión de periodistas de Castillejos y exige garantías para que la prensa pueda trabajar en la zona

Varios migrantes en la playa, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Jesús Torres - Europa Press

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) ha manifestado su "más enérgico rechazo" ante la decisión de las autoridades de Marruecos de obligar a abandonar la localidad de Castillejos (Fnideq) al equipo de informativos que se encontraba desplazado en la zona.

Según ha explicado la Corporación pública, sus profesionales realizaban en el municipio "una cobertura periodística rigurosa y de indudable interés público" sobre los movimientos y la situación social en el entorno de la frontera con Ceuta.

La orden de abandonar la localidad, comunicada de forma verbal por las autoridades marroquíes bajo el único argumento de "cumplir instrucciones", se ejecutó, según RTVE, "sin ninguna explicación formal".

Ante este incidente, el presidente de la Corporación, José Pablo López, ha declarado que "la expulsión de profesionales de la localidad de Castillejos supone un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información".

López ha incidido en que "el compromiso de los profesionales de RTVE con una crónica honesta, objetiva y sobre el terreno de los acontecimientos migratorios no puede verse limitado por decisiones arbitrarias que impiden mostrar la realidad".

El presidente de RTVE ha exigido además a las autoridades marroquíes "plenas garantías y el máximo respeto para que nuestros periodistas puedan ejercer su oficio en libertad en cualquier punto del entorno fronterizo", y ha asegurado que la radiotelevisión pública seguirá defendiendo "un periodismo cuyo único mandato es contar los hechos con el máximo rigor".

RTVE ha recordado asimismo que el libre ejercicio del periodismo es "una garantía democrática fundamental" para que los ciudadanos reciban información veraz sobre acontecimientos que impactan directamente en el territorio español y europeo, y ha advertido de que restringir el acceso a los puntos calientes de la actualidad "debilita de forma directa la transparencia internacional".

Por todo ello, la dirección de la Corporación pública ha indicado que se mantiene en permanente contacto y coordinación con los canales diplomáticos y con el resto de los medios afectados para esclarecer el incidente y "asegurar el respaldo absoluto" a sus trabajadores en la zona.