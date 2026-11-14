RTVE emitirá el cara a cara entre Sánchez y Feijóo el 19 de noviembre y el debate de ocho formaciones el día 23

Archivo - El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante sendos actos de campaña. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE emitirá en directo el próximo jueves 19 de noviembre, a las 22.00 horas, el debate cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de Televisión en el marco de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El encuentro podrá seguirse a través de La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, RTVE.es y RTVE Play, según ha informado la corporación pública, que ofrecerá además una programación especial antes y después del debate para analizar las claves del enfrentamiento entre ambos candidatos.

Los especiales de los Servicios Informativos de RTVE estarán conducidos por Pepa Bueno, que se encargará de presentar el análisis previo y posterior al cara a cara.

El debate estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y contará con cinco bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y Migración y política exterior.

Según el orden establecido por sorteo, será Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate, mientras que Pedro Sánchez tendrá el turno de cierre.

DEBATE PARLAMENTARIO EL 23 DE NOVIEMBRE

Además del cara a cara, RTVE organizará el lunes 23 de noviembre, a las 22.00 horas, un debate entre los portavoces parlamentarios de ocho formaciones políticas con grupo en el Congreso de los Diputados, otra de las citas previstas durante la campaña electoral.

En este encuentro participarán Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

El debate se celebrará en Prado del Rey (Madrid) y estará moderado por Xabier Fortes. Se emitirá también en La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, RTVE.es y RTVE Play.

Por último, RTVE cederá de manera gratuita su señal institucional a todos los medios de comunicación e instituciones que la soliciten.