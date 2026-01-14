RTVE emitirá el jueves 29 de enero el debate electoral a ocho en Aragón

Archivo - El Parlamento de Aragón - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

RTVE celebrará, con motivo de las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero, su debate electoral a ocho en Aragón el próximo jueves 29 de enero.

En el debate participarán los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón de los ocho partidos con representación parlamentaria (PP, PSOE, VOX, Chunta Aragonesista, Coalición Existe, Podemos-Alianza Verde, IU-Movimiento Sumar y Partido Aragonés).

Según el acuerdo alcanzado este miércoles en la reunión mantenida en la sede de RTVE en Aragón por todas las fuerzas políticas, en el debate, que presentará el periodista Xabier Fortes, participarán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

El debate emitirá en directo y en horario de máxima audiencia, a las 21.45 horas, tras el Telediario 2, en La 1 en desconexión para Aragón y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, Rtve.es y la plataforma gratuita RTVE Play. La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

El debate tendrá tres bloques temáticos cada uno con una duración de 20 minutos: economía, políticas sociales y pactos y regeneración democrática.