RTVE estrenará 'La gran aventura de la lengua española', un "proyecto histórico" con Iñaki Gabilondo

RTVE estrenará un "proyecto histórico de gran relevancia", 'La gran aventura de la lengua española', presentado por Iñaki Gabilondo. "Se trata de un recorrido divulgativo único por la historia del español y en el que ha participado el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua", ha anunciado el presidente de RTVE, José Pablo López.

Durante su comparecencia periódica en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Senado, José Pablo López ha abordado algunos proyectos culturales y científicos.

Así, en materia de lengua y literatura, López ha confirmado la continuidad de 'Página 2' y 'Un país para leerlo', que "ya son un clásico de la parrilla y que van a ser renovados en su contenido".

De la mano del Instituto Cervantes, RTVE va a impulsar también 'Cervantes por el Mundo', una serie de viajes que mostrarán cómo la presencia cultural española en distintos países dinamiza la vida de las comunidades en el exterior, según ha adelantado.

Respecto a la ciencia, en 2026 volverá 'Órbita Laika' que comenzará a grabar su décima temporada en breve, y se va a estrenar un nuevo formato de divulgación científica con Pere Estupinyà, cuyo "foco principal va a ser el científico". "Vamos a aspirar a que la ciencia sea más divulgativa y no para una minoría", ha afirmado López.

En cuanto a los formatos dirigidos a los jóvenes, López ha explicado que ya se ha estrenado 'Generación Genderless' y que próximamente llegará 'Generación Cannabis', una serie que aborda, "con bastante rigor, uno de los problemas más importantes que tiene actualmente la juventud".

Sobre los contenidos de Historia, el presidente ha señalado que se va a estrenar 'Aprobado en Historia' y que RTVE va a profundizar "en episodios clave" de la historia reciente de España como el exilio, conducido por Alba Flores.

Durante esta Navidad, RTVE va a estrenar en La 1 el programa 'Aria', dedicado a la divulgación de la ópera, "un formato que ya se ha estrenado en Holanda y que va a tener cuatro especiales".

COBERTURA DE LOS JUEGOS DE INVIERNO

En cuanto a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el presidente ha explicado que RTVE tiene los derechos sin limitaciones horarias, gracias al acuerdo de adquisición conjunta con Unión Europea de Radiodifusión (UER).

"Nuestra cobertura televisiva, radiofónica y digital, va a ser muy amplia y tenemos preparado un dispositivo de prácticamente 40 profesionales que se van a desplazar para llevar a cabo toda esta cobertura", ha declarado.

Según el José Pablo López, a partir de la ceremonia inaugural el 6 de febrero de 2026, Teledeporte va a dedicar un total de 16 horas diarias de emisión a las pruebas de los juegos. "Comenzaremos aproximadamente a las 8 de la mañana y terminaremos entorno a las once y media con los partidos de hockey que serán los últimos en celebrarse", ha apuntado.

Además, va a ofrecer contenidos complementarios a través de RTVE Play y también la cobertura que tiene preparado el equipo de deportes de Radio Nacional de España.

EL "DESGOBIERNO" DE RNE

En relación con Radio Nacional de España (RNE) en general y Radio 4 en particular, el presidente de RTVE ha afirmado que "han estado sometidas desde hace bastantes años a un auténtico desgobierno".

En este sentido, ha anunciado que en los próximos días va a proceder al nombramiento de una nueva dirección de RNE en Cataluña y de Radio 4, con la actual directora de informativos de RNE España en Cataluña, Sonia Urbano, al frente.

Además, López ha señalado que está preparando también la convocatoria de plazas relativa al año 2026, "en la que Radio Nacional, en su conjunto, va a experimentar un considerable refuerzo después de más de una década de olvido".

Por otro lado, José Pablo López ha explicado que no se han podido poner en marcha las emisiones de Clan en lenguas cooficiales en los distintos territorios, "fundamentalmente por el retraso" en la implementación del nuevo plan técnico de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Por tanto, el presidente de RTVE ha detallado que se va a comenzar con la emisión de lenguas cooficiales a través de RTVE Play, que "por otra parte es en este momento uno de los principales motores de consumo que tiene Clan". También sacará ya a licitación todos los doblajes para poder "obtener un precio más económico desde el punto de vista del gasto de la corporación pública".

"Espero que, si todo va bien, podamos disponer de los doblajes originales a partir de la primavera aproximadamente, que será lo que tardemos en adjudicar el expediente y también en que se realicen los principales trabajos en relación con el doblaje", ha manifestado.

Desde Sumar, el diputado Francisco Sierra ha afirmado que "la producción interna sigue menguando mientras las producciones externas crecen", algo que el presidente de RTVE ha negado.

"Yo le pediría que usted me identifique un programa, uno solo, en tira diaria, de lunes a viernes que se haga fuera de las instalaciones de RTVE en Prado del Rey. No hay ni uno solo. Las instalaciones de Prado del Rey están completamente ocupadas y nuestros equipos están prácticamente, digamos, al límite de sus capacidades", ha manifestado.