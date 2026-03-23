RTVE explora un acuerdo con YouTube: "Si va bien, se va a traducir en una primera experiencia con el Mundial de fútbol"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este lunes que está "explorando vías de acuerdo" con YouTube. "Si todo va bien, se va a traducir en una primera experiencia con el Mundial de Fútbol 2026", ha avanzado.
"No nos vamos a poner límites a priori en la colaboración con YouTube y, por supuesto, en paralelo, vamos a trabajar también en la integración de las audiencias digitales en un dato consolidado", ha manifestado el presidente en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso.
Preguntado por el diputado de Sumar Francisco Sierra por la estrategia de RTVE en plataformas digitales, López también ha anunciado que está trabajando para que la plataforma RTVE Play pueda estar integrada dentro de otras plataformas del mercado, como Movistar+ o Vodafone, "en la misma línea de posicionamiento de los canales de TVE".
Además, el máximo responsable de RTVE ha indicado que tiene un plan de desarrollo para que el Instituto de RTVE "vuelva a tener las capacidades que tuvo en un momento concreto y que no se convierta simplemente en un lugar en el que se da algún máster en concreto y queda completamente al margen, por ejemplo, del ámbito del pensamiento, o de la formación interna de la propia RTVE.
En cuanto a la cobertura del Mundial de Fútbol, ha asegurado que RTVE tiene "un plan ambicioso acorde con un evento de estas características" y ha manifestado que no solamente ha pagado los derechos del Mundial, sino que además ha sublicenciado "una parte, recuperando, por lo tanto, un porcentaje bastante importante del dinero que en su momento" pagó a la FIFA.
Según ha avanzado López, TVE va a ofrecer el mejor partido de cada jornada y todos los que juegue la Selección Española; se va a desplazar a un equipo de unas 50 personas para cubrir el evento; y se ofrecerá contenido en directo desde las 11.00 horas hasta la 1.00 de la madrugada de cada uno de los días de la competición, "incluso algunas horas más cuando los partidos seleccionados tengan horarios más tardíos".
"Vamos a presentar una parrilla absolutamente ambiciosa que nos va a permitir volcarnos las 24 horas del día en Teledeporte, algo que hasta ahora no se había hecho pese a tener los derechos deportivos de otros grandes eventos", ha indicado el presidente.
LAS CUENTAS DE 2025 EN POSITIVO
José Pablo López también ha asegurado que este martes formulará las cuentas correspondientes a 2025, y ha adelantado que RTVE ha conseguido en 2025 un resultado de explotación positivo --la diferencia entre gasto de explotación e ingresos de explotación-- por importe de 71.777.000 euros.
El presidente ha añadido que, una vez descontado el resultado financiero, el resultado antes de impuestos de la Corporación fue de 62.907.000 euros. Así, ha destacado "los 63 millones prácticamente en positivo, que son exactamente la aportación adicional" que solicitó en su momento a la SEPI y que "no ha sido necesario utilizar".
"La buena gestión que se ha realizado durante este año, conteniendo gastos y aumentando los ingresos, ha hecho posible que no se hayan consumido estos recursos públicos. Por tanto, sí estamos gestionando adecuadamente RTVE", ha apuntado, para después añadir que sin la aportación de la SEPI habría mantenido en equilibrio las cuentas.
Una vez descontados los impuestos, el resultado del ejercicio 2025 es de 55.670.000 euros en positivo, frente a los casi 13 millones de pérdidas del ejercicio anterior. "Este dinero va a pasar a las reservas de RTVE para atender a posibles contingentes", ha remarcado.
López ha señalado que este resultado es fruto de aplicar "criterios de eficiencia" y ha destacado que ha aumentado los ingresos comerciales hasta los 85,5 millones de euros, que es "la cifra más alta desde 2009" y ha reducido el gasto de programas en un 18,7%.
"Esto está en las cuentas auditadas de la compañía", ha declarado José Pablo López, al tiempo que ha subrayado: "Le hemos costado al contribuyente 37 millones de euros menos que en 2024 de la televisión pública".
CENTROS DE PRODUCCIÓN
Durante la sesión, el senador de Junts Francesc Xavier Ten Costa se ha interesado por los planes de futuro y de asignación de recursos para el centro de producción de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En este sentido, López ha indicado que su "voluntad" es que el centro de Sant Cugat se convierta en el "núcleo" de producción fundamental del área de concursos.
Asimismo, el presidente ha dicho que entre 2026 y 2027 habrá 127 plazas de reposición ordinaria y, además, hemos previsto un 9,5% de plazas adicionales "con el fin de reforzar la capacidad operativa y de los recursos.
Por su parte, el senador socialista Ramón Morales le ha preguntado por el Centro de Producción de Canarias. José Pablo López ha contestado que se le va a dar un impulso con "carácter inmediato" y que se trabaja en que un espacio de producción dentro del Centro de Producción de Canarias se pueda emitir a nivel nacional.