RTVE inicia el rodaje de un documental en clave de 'true crime' sobre el asesinato de Lorca en su 90 aniversario - RTVE

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha iniciado la grabación de 'Lorca, las horas perdidas', un documental en clave de 'true crime', que aborda el asesinato de Federico García Lorca en el 90 aniversario de su muerte, con el actor Ángel Ruiz en la piel del poeta y dramaturgo granadino.

Según ha informado este viernes la Corporación pública, la producción combina el "rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo".

A través de una "exhaustiva" labor de documentación, testimonios de historiadores e investigadores, recreaciones y material de archivo, 'Lorca, las horas perdidas' reconstruye los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución, y analiza "las hipótesis y preguntas que, casi un siglo después, permanecen sin respuesta", ha señalado.

Ángel Ruiz da vida a Federico García Lorca en las recreaciones del documental. RTVE ha puesto en valor la "sólida trayectoria en teatro, cine y televisión" del actor, que ha interpretado al poeta granadino en otras producciones de la pública como las series 'El Ministerio del Tiempo' y 'Ena'.

Finalmente, ha subrayado que 'Lorca, las horas perdidas', producido por RTVE en colaboración con El Rugido Producciones, "trata de acercar al gran público una investigación que trasciende la figura del escritor para convertirse en un relato sobre la memoria histórica y la Guerra Civil".