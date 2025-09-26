RTVE Instituto y ALÍA firman un convenio de colaboración para impulsar la formación audiovisual

RTVE Instituto y la Asociación ALÍA han suscrito un convenio de colaboración destinado a impulsar la formación y el desarrollo del sector audiovisual en España, en el marco del Proyecto Haz. - RTVE

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE Instituto y la Asociación ALÍA han suscrito un convenio de colaboración destinado a impulsar la formación y el desarrollo del sector audiovisual en España, en el marco del Proyecto Haz, la plataforma formativa de RTVE Instituto financiada con los Fondos Next Generation EU.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Corporación pública, que ha detallado que la firma del acuerdo ha estado a cargo del director de Servicios Corporativos de RTVE, Eduardo Fernández Palomares, y del presidente de ALÍA, Roberto Sacristán. También ha estado presente la consejera de RTVE María Solana.

En este sentido, Eduardo Fernández Palomares ha calificado de "esencial" la asociación con ALÍA "para la difusión y promoción de los cursos formativos del Proyecto Haz, financiado por los fondos de la Unión Europea, y que son la punta de lanza de la especialización técnica y formación de RTVE Instituto, que hace el esfuerzo para promover estos cursos para que puedan ser utilizados por la máxima población posible".

Por su parte, Roberto Sacristán ha afirmado que este convenio va a ser de mucha utilidad para ALÍA, ya que "el Proyecto Haz está actualizando mucho la información de todos los cursos técnicos que hay en el audiovisual". "Es un gran proyecto que viene bien a todos", ha apostillado.

Con este convenio, RTVE Instituto pondrá a disposición de ALÍA y sus personas asociadas el acceso a cursos online de 150 horas del programa formativo Haz, mediante códigos promocionales, además de materiales gráficos para su difusión.

ALÍA, asociación sin ánimo de lucro nacida en 2020, agrupa a las principales empresas técnicas y de servicios del sector audiovisual en España. Entre sus asociados se encuentran compañías especializadas en producción, platós, sonido, iluminación, VFX, postproducción y subtitulado. Su objetivo es dar visibilidad a profesionales de la industria, fomentar la cooperación entre empresas, impulsar la internacionalización y promover la innovación, la sostenibilidad y la formación especializada.