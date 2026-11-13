RTVE organizará el 23 de noviembre un debate parlamentario con PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Bildu y PNV

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, 23 de octubre, el real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de Administración de RTV - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE organizará y emitirá en directo un debate electoral entre los portavoces de siete formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso el lunes 23 de noviembre: PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, Euskal Herria Bildu y EAJ-PNV.

Así lo ha indicado la Corporación pública, que ha informado de que Junts ha declinado la invitación a participar en el encuentro con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El debate de RTVE estará moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en La 1, el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. RTVE ha señalado que cederá de manera gratuita su señal institucional a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Respecto a los participantes, ha concretado que serán Ester Muñoz (Grupo Parlamentario Popular), Patxi López (Grupo Parlamentario Socialista), Pepa Millán (Grupo Parlamentario VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (Grupo Parlamentario Republicano), Oskar Matute (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) y Maribel Vaquero (Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV).

El debate durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos, seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía.

Los bloques serán Vivienda y estado del bienestar; el segundo, Economía, empleo e infraestructuras; y el tercero, Clima sociopolítico y pactos. Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se han establecido por sorteo.