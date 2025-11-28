RTVE producirá y distribuirá la señal institucional del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 por sexto año

Archivo - Yesica Paola Valencia y Francisco Moreno cantan el primer premio, el número 88008, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El sorteo se celebra en - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE producirá y distribuirá gratuitamente, por sexto año consecutivo, la señal del Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre a todos los medios que lo soliciten.

Así lo ha dado a conocer este viernes RTVE, que ha destacado que su colaboración con Loterías busca "garantizar el acceso a la información del sorteo a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación".

De esta forma, la Corporación pública hará un despliegue para ofrecer en directo el sorteo e informar sobre los premios. Televisión Española (TVE) realizará la distribución de la señal pool del sorteo sin coste.

A las televisiones, RTVE les facilitará la señal institucional, en directo, por conmutación desde Torrespaña, mientras que los medios digitales podrán acceder a la señal pool exclusivamente a través del código embebible de RTVE.es o YouTube de RTVE.

A las agencias de noticias RTVE les facilitará la señal pool única y exclusivamente para su distribución a las televisiones y sin contraprestación económica de terceros. Asimismo, ofrecerá la señal limpia de la minicámara con las bolas de los premios mayores.