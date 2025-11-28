RTVE producirá y distribuirá la señal institucional del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 por sexto año

Archivo - Yesica Paola Valencia y Francisco Moreno cantan el primer premio, el número 88008, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El sorteo se celebra en
Archivo - Yesica Paola Valencia y Francisco Moreno cantan el primer premio, el número 88008, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El sorteo se celebra en - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 14:13

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE producirá y distribuirá gratuitamente, por sexto año consecutivo, la señal del Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre a todos los medios que lo soliciten.

Así lo ha dado a conocer este viernes RTVE, que ha destacado que su colaboración con Loterías busca "garantizar el acceso a la información del sorteo a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación".

De esta forma, la Corporación pública hará un despliegue para ofrecer en directo el sorteo e informar sobre los premios. Televisión Española (TVE) realizará la distribución de la señal pool del sorteo sin coste.

A las televisiones, RTVE les facilitará la señal institucional, en directo, por conmutación desde Torrespaña, mientras que los medios digitales podrán acceder a la señal pool exclusivamente a través del código embebible de RTVE.es o YouTube de RTVE.

A las agencias de noticias RTVE les facilitará la señal pool única y exclusivamente para su distribución a las televisiones y sin contraprestación económica de terceros. Asimismo, ofrecerá la señal limpia de la minicámara con las bolas de los premios mayores.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado