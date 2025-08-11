RTVE señala que la valoración de la experiencia profesional en las oposiciones se rige por "criterios objetivos"

Archivo - Sede de RTVE en Prado del Rey (Madrid). - RTVE - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha manifestado que la valoración de la experiencia profesional aportada por los aspirantes en los procesos selectivos de la Convocatoria 1/2022 "se realiza conforme a los criterios objetivos establecidos en las bases de la Convocatoria".

Asimismo, según ha detallado en un comunicado, en la fase actual de la ocupación tipo de Información y Contenidos, los méritos presentados se encuentran en proceso de verificación, tras abrirse el 29 de julio el periodo de alegaciones respecto de los méritos provisionales publicados.

"Finalizado este análisis se publicará, a la mayor brevedad posible, una rectificación de los méritos teniendo en cuenta dichas alegaciones y demás cuestiones detectadas en su corrección, y se abrirá un nuevo periodo de siete días para formular alegaciones sobre este listado", ha señalado.

La RTVE ha indicado que "continuará realizando todos los esfuerzos necesarios que garanticen la igualdad de oportunidades a todos los participantes".