RTVE valorará "llegado el momento" la contratación de Pedro Delgado tras la polémica Vuelta Ciclista España

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE valorará, "llegado el momento", la contratación como comentarista del exciclista Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia de 1988 y de dos Vueltas a España (1985 y 1989), tras la polémica de la última Vuelta Ciclista España, que fue boicoteada por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y en apoyo del pueblo palestino.

Así lo asegura el presidente de la Corporación pública, José Pablo López, en una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a una pregunta registrada en el Congreso por Vox sobre si está valorando no renovar del exciclista en La Vuelta a España del próximo año por sus críticas contra la gestión de los altercados causados en la reciente edición.

Preguntado sobre si RTVE está molesta por los comentarios de Pedro Delgado, el máximo responsable de la Corporación explica que "por razones de todos conocidas, este año la prueba ha estado marcada por otro tipo de situaciones alejadas del deporte".

"Ante ellas, RTVE siempre ha optado por mostrar todas las imágenes de las protestas que haya podido recoger, como no podía ser de otro modo. Nuestros comentaristas se han referido a ellas con plena y absoluta libertad", recuerda José Pablo López.

En este sentido, el presidente detalla que Pedro Delgado es comentarista de las principales pruebas ciclistas en las que RTVE tiene derechos prácticamente desde su retirada como ciclista. "Se retiró en 1994 como ciclista profesional y en 1995 ya participó en sus primeras narraciones", afirma.

CONOCIMIENTO Y CERCANÍA

"Lo ha venido haciendo, de manera ininterrumpida, en las ediciones de La Vuelta a España y el Tour de Francia desde entonces. A partir del año 2000 ya haciendo tándem con Carlos de Andrés", declara el presidente, para después agregar que se valora de él "su conocimiento del mundo del ciclismo y su carisma y capacidad de comunicar de una manera cercana".

En este contexto, José Pablo López aclara a Vox que la contratación de Pedro Delgado para La Vuelta y otros eventos se hace, "de modo particular, para cada uno de ellos". "No existe un contrato general y, por lo tanto, como cada año, se valorará llegado el momento, teniendo en cuenta la disponibilidad del propio Pedro Delgado y las necesidades de RTVE", concluye.