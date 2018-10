Rubalcaba y el cardenal Cañizares critican la Ley Wert y defienden una clase de Religión evaluable que no compute

Actualizado 04/10/2018 14:54:02 CET

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares y el exvicepresidente primero del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba han coincidido en que la ley de educación aprobada por el exministro José Ignacio Wert es "muy mala", han apostado por una clase de Religión de oferta obligatoria, elección voluntaria, evaluable pero "no computable para todo" y han defendido los conciertos educativos aunque con matices.

Así se han pronunciado este jueves 4 de octubre durante el Congreso 'La Iglesia en la Sociedad Democrática', que se celebra desde este miércoles en Madrid, organizado por la Fundación Pablo VI con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En concreto, ambos ponentes han intervenido en un diálogo sobre 'El papel de la Iglesia en la cultura y la educación'.

"No creo que este (el de la clase de Religión) sea el gran problema de la educación. En la práctica estaba casi resuelto, porque en Primaria muchos padres piden Religión, en secundaria se va relajando. Pero no había un gran conflicto sobre esa materia, hasta que llegó Wert", ha precisado Rubalcaba.

En este sentido, el exvicepresidente del Gobierno ha tachado la Ley para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de "muy mala" y el arzobispo de Valencia ha asegurado que comparte el diagnóstico. "La Ley Wert no es lo mejor del PP", ha apostillado el cardenal Cañizares, quien además ha asegurado que echa "de menos" a Rubalcaba como ministro de Educación.

Sobre la forma que debe adoptar la clase de Religión, ambos han coincidido en que la oferta debe ser obligatoria, la elección voluntaria, en que ha de ser evaluable pero no computar para todo. "¿Que pase al expediente? Esa es otra cuestión. Pero tiene que ser evaluable", ha precisado Cañizares.

El problema, según ha añadido Rubalcaba, ha sido siempre la asignatura alternativa a la Religión porque los padres de los alumnos que eligen cursarla no quieren que sus hijos se pierdan una asignatura importante mientras que los padres de los que eligen la alternativa quieren que sus hijos no pierdan el tiempo.

Si bien, Cañizares ha precisado que "lo que no se puede hacer, como ocurrió en un momento, es que la alternativa sea el parchís".

EDUCACIÓN CONCERTADA

Sobre los conciertos educativos, ambos ponentes han recordado que estos se pusieron en marcha con un gobierno socialista pero, mientras Cañizares ha destacado el papel primario de la familia como educadora de los hijos, Rubalcaba ha puntualizado que la programación de la enseñanza es compartida y aunque ha reconocido el "protagonismo" de los progenitores, ha agregado que el Estado también "fija unas normas".

Además, Rubalcaba ha criticado algún aspecto de la concertada como que el director del centro admita solo a "los hijos de los antiguos alumnos" o que no se garantice la "gratuidad" apostando por clases complementarias que "acaban siendo obligatorias". "El resultado es un modelo que ha ido degenerando, quizá haya que volver a sentarse para recuperar su esencia", ha propuesto.

En cualquier caso, el exvicepresidente del Gobierno ha defendido la enseñanza de las religiones y ha precisado que esto no es incompatible con un Estado laico. "Haríamos bien en plantearnos nuevas formas de colaboración con las religiones", ha precisado, al tiempo que ha añadido que "hay que enseñar que las religiones no son instrumentos para atacar al que no piensa como tú".

Para el cardenal Cañizares el objetivo es "que haya hombres y mujeres buenos" pero ha criticado algunos aspectos de alguna religión, en concreto del Islam. "Los musulmanes no pueden discriminar a la mujer como una cosa normal. Eso no puede enseñarse. Hay que ponerse límites entre todos", ha opinado.

CUSTODIAR EL PATRIMONIO

Por otro lado, preguntados por el periodista Carlos Herrera, encargado de moderar la mesa, sobre la custodia del patrimonio de la Iglesia, Rubalcaba ha indicado que "la Iglesia tiene que custodiar los patrimonios que son suyos" pero ha reconocido que en el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia "alguna cosa ha podido ir mal".

En esta misma línea, Cañizares ha defendido el derecho de propiedad sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba y ha añadido que el patrimonio de la Iglesia está "al servicio de todos".