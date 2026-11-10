Saiz afirma que Abascal "amenazó" a Broncano en 'La Revuelta', "lo más grave" que se vio en la entrevista

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado en el - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Ejecutivo, Santiago Abascal, "amenazó" a David Broncano durante la entrevista en 'La Revuelta', "lo más grave" que se vio.

Así se ha expresado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la entrevista al líder de Vox y sobre si es una estrategia del Partido Socialista para fortalecer a Vox frente al Partido Popular. "Lo que anoche vimos es a un político insultar a un trabajador y eso merece toda mi condena", ha declarado.

Para la portavoz del Ejecutivo, lo "más grave" que se vio ayer es que "el líder de la ultraderecha amenazó a un trabajador, a un presentador a la vista de todos". "Indudablemente, eso nos tiene que hacer reflexionar de cara a las próximas citas", ha subrayado.

Además, ha defendido que "Televisión Española tiene magníficos profesionales". "Este país tiene un sector audiovisual del que sentirse orgulloso, con profesionales que tienen un talento que hacen crecer todos los días a nuestro país", ha asegurado Elma Saiz.

Al final de la entrevista, David Broncano dijo al dirigente de Vox: "Santiago, no te voy a desear suerte". Por su parte, Abascal contestó: "Pues yo sí porque vas a necesitarla". Acto seguido aseguró que se trataba de una broma.