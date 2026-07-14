Saiz sobre Los Gallardos: "Pone de manifiesto la gran importancia de la gestión preventiva del combustible forestal"

Incendio de Los Gallardos (Almería) - Francis Gonzalez/SOPA Images via / DPA

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que las áreas afectadas por incendios anteriores en Los Gallardos (Almería), donde la carga de vegetación era menor, "han contribuido a limitar parcialmente la propagación del fuego". "La evolución del incendio ha puesto de manifiesto la gran importancia de la gestión preventiva del combustible forestal", ha defendido.

Saiz también ha agradecido el trabajo "ejemplar" de todos los profesionales que han participado en las tareas de extinción, de rescate, de seguridad o de atención a los afectados en el incendio de Los Gallardos (Almería).

"Su compromiso, su profesionalidad y su entrega están siendo, una vez más, extraordinarios", ha afirmado este martes Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha destacado que las áreas afectadas por incendios anteriores, donde la carga de vegetación era menor, "han contribuido a limitar parcialmente la propagación del fuego". "La evolución del incendio ha puesto de manifiesto la gran importancia de la gestión preventiva del combustible forestal", ha defendido.

Más de 438 efectivos estatales han participado en el dispositivo para hacer frente al incendio de Los Gallardos, que se ha cobrado la vida de trece personas y que ha afectado a alrededor de 7.000 hectáreas.

De los 438 efectivos estatales desplegados en el fuego de Los Gallardos, 220 han sido miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME), 184 de la Guardia Civil, 61 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y 34 miembros de Protección Civil.

Estos datos figuran en el informe que ha elaborado la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior sobre el incendio de los Gallardos, que se ha presentado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.

El informe recoge que en el dispositivo para hacer frente a esta emergencia han participado medios terrestres y aéreos que se han sumado a los recursos desplegados por Andalucía.

"Actualmente el incendio ha sido estabilizado. No existen frentes activos de llama, pero continúan los trabajos de vigilancia, de refresco y de control de posibles reactivaciones", ha asegurado Saiz, destacando que las estimaciones operativas sitúan la superficie afectada en torno a las 7.000 hectáreas, afectando a masa forestal mediterránea, matorral y monte bajo, fauna silvestre, terrenos agrícolas y también a caminos forestales.

La portavoz del Gobierno ha lamentado que este fuego se sitúa "entre los tres incendios forestales más graves de la historia de España por número de víctimas y el más mortífero registrado en Andalucía".