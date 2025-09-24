Saiz reta a las CCAA a "asumir responsabilidades" con los forestales y Bildu le acusa de generar "inseguridad"

Vista general de una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu, Mikel Otero, ha acusado al Gobierno de generar "inseguridad" con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros que permitirá la jubilación anticipada de los bomberos forestales con la aplicación de coeficies reductores, ante lo que la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido a las comunidades autónomas que "asuman su responsabilidad" con estos trabajadores.

En opinión de Otero, el decreto provoca "inseguridad porque no queda claro si todos los bomberos forestales de contratas van a poder acogerse y si van a poder computar todo el tiempo trabajado". "La sensación es que en lugar de dar seguridad jurídica se ha corrido para dar una noticia buena tras los incendios, reciclando normativa en vez de redactar otra específica, por eso preguntamos si todos los bomberos van a poder acogerse a la jubilación anticipada", ha preguntado el diputado de EH Bildu a Saiz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Ante la pregunta, Saiz ha respondido a Bildu que el decreto "salda una deuda histórica con quienes apagan los fuegos". "Lo hemos visto, hemos sido testigo de la crudeza e las circunstancias en las que han trabajado este verano", ha argumentado la ministra que ha defendido el texto del decreto y su tramitación que ha sido acompañada de boletines con instrucciones por parte de la Tesorería de la Seguridad Sociales "sobre cómo identificar al colectivo".

Sobre la aplicación de los coeficientes reductores para agentes forestales y medioambientales, ha indicado que "se está finalizando el expediente administrativo que, en breve, se elevará para aprobarlo al Consejo de Ministros".

Ha agradecido, asimismo, la "preocupación" del diputado de EH Bildu y ha garantizado que desde el Gobierno "se está haciendo lo que haya que hacer para que los gobiernos autónomicos asuman la responsabilidad que tienen y encuadren correctamente a los forestales".

Saiz ha garantizado "colaboración absoluta" por parte de la Seguridad Social y ha puesto como ejemplo que se vaya a facilitar el reconocimiento de estos trabajadores "mediante un certificado de empresa que acredite el periodo en el que hayan desempeñado esta actividad, igual que pasa con el resto de bomberos".

La ministra ha asegurado que este "certificado va a ser imprescindible" y la "administración empleadora es la única que puede decir si un trabajador ha estado o no realizando funciones de bombero forestal". "Por eso hay que ser muy exigeneste con los gobiernos autónomicos que reconozcan el trabajo que efectivamente han realizado", ha concluido Saiz ante la disposicion de "mano tendida" para colaborar del diputado vasco.