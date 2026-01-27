Los salesianos organizan actos religiosos, teatrales y deportivos para celebrar la fiesta de su fundador San Juan Bosco

Cartel de la fiesta de San Juan Bosco. - SALESIANOS

Las casas salesianas de España han organizado múltiples actividades como celebraciones religiosas, juegos, veladas teatrales y competiciones deportivas en torno al 31 de enero, con motivo de la fiesta de su fundador, San Juan Bosco (1815-1888).

En España los salesianos y las salesianas cuentan con 134 escuelas, a las que acuden más de 99.750 alumnos, donde son formados por 7.260 educadores. Además, más de 20.070 jóvenes estudian y aprenden un oficio en alguno de los 66 centros de Formación Profesional, acompañados por 2.205 docentes.

Asimismo, los salesianos llevan a cabo 529 proyectos para dar apoyo a más de 85.900 personas en situación de vulnerabilidad, que cuentan con la ayuda de 4.200 educadores y colaboradores.

A su vez, cuentan con 133 centros juveniles donde alrededor de 33.020 niños, adolescentes y jóvenes disfrutan de las actividades de ocio y educación en la fe que ofrecen estos espacios, en los que colaboran con su tiempo libre más de 4.100 animadores.

También tienen ocho escuelas de tiempo libre, así como cuatro centros de enseñanza superior: la Escuela Universitaria Salesiana Sarriá en Barcelona, con unos 830 alumnos y 87 educadores; el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco en Madrid, con más de 1.000 estudiantes y casi 90 profesores; el ISCR Don Bosco de Barcelona y el Centro de Estudios Catequéticos de Sevilla, que suman más de 230 alumnos y 56 docentes.

En el ámbito de las ONG para el desarrollo y la cooperación internacional, destacan entidades como Misiones Salesianas o las ONGD Bosco Global, Madreselva, VIDES, VidesSur, y Jóvenes y Desarrollo; y en el campo de la comunicación cuentan con la editorial Edebé, una empresa de servicios informáticos (Dosatic), dos imprentas, ocho librerías y tres revistas (Boletín Salesiano, Misión Joven y Catequistas) para el público general.

En total, en España hay 718 salesianos, distribuidos en 84 casas, y 469 salesianas en 48 casas. Otros diez grupos completan la Familia Salesiana presente en España: 1.888 salesianos cooperadores; 6.200 miembros de antiguos Alumnos; 1.340 exalumnas de la FMS; 50.000 miembros de la Asociación de María auxiliadora; 7 Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María; 31 voluntarias de Don Bosco; 23 damas salesianas; un voluntario con Don Bosco; 337 matrimonios y 33 viudos y viudas de Hogares Don Bosco y ocho Testigos del Resucitado.