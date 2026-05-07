Sánchez, tras el acuerdo de la UE sobre la IA: "No pararemos hasta que el espacio digital sea un lugar seguro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la Unión Europea seguirá trabajando para que el "espacio digital sea un lugar seguro", tras el acuerdo provisional alcanzado para modificar parte de la ley europea de Inteligencia Artificial (IA) y prohibir imágenes sexuales generadas sin consentimiento.

"Se acabó hacer negocio vulnerando la dignidad de nuestros hijos e hijas", ha afirmado el presidente en un mensaje en 'X', donde ha señalado que la iniciativa, impulsada por España, entrará en vigor a finales de año.

Asimismo, Sánchez ha recordado que el Gobierno también solicitó en febrero a la Fiscalía española que "persiguiese posibles delitos cometidos con estas herramientas". En concreto, pidió al Ministerio Fiscal que investigara los delitos que las redes sociales X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.

"Ahora, los 27 avanzamos unidos en la misma dirección. No pararemos hasta que el espacio digital sea un lugar seguro", ha expresado.

La presidencia del Consejo de la UE y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado este miércoles un acuerdo provisional para modificar parte de la ley europea de Inteligencia Artificial (IA), que incluirá nuevas prohibiciones sobre contenidos sexuales generados sin consentimiento y retrasará algunas de las obligaciones previstas en la normativa comunitaria.

En concreto, el pacto prohíbe los sistemas de IA destinados exclusivamente a generar imágenes sexuales o íntimas sin el permiso de las personas implicadas, así como material de abuso sexual infantil creado mediante esta tecnología, y obligará además a las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial de uso general a introducir "medidas de seguridad razonables" para impedir la difusión de este tipo de contenidos.