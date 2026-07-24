Sánchez advierte de la "situación dramática" por los incendios: "Mucha precaución. Evitemos riesgos"

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados y el viento complicará la extinción - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de la "situación dramática" que se está viviendo a consecuencia de los incendios "no sólo en distintas provincias españolas, sino también en comarcas de países vecinos".

En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo a pedido "precaución". "Sigamos las indicaciones y evitemos riesgos", ha solicitado Sánchez quien ha asegurado que el Gobierno ha desplegado todos los efectivos. "Estará a su lado en la emergencia y en la recuperación", ha continuado en su mensaje en el que ha agradecido su trabajo a las BRIF, UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil. "A todos los servicios de emergencias que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego", ha añadido.

Ante los incendios que "están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones", Pedro Sánchez ha trasladado, asimismo, su solidaridad a "todas las personas que están viendo como el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas".