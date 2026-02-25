Sánchez anuncia ayudas al transporte rural, al campo y apoyo al emprendimiento para luchar contra la despoblación

Pedro Sánchez presenta en Piloña la II Estrategia para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico . - IMANOL RIMADA/EUROPA PRESS

OVIEDO/MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 20 millones de euros para apoyar soluciones innovadoras de transporte sostenible en zonas rurales y 1.000 millones de euros, entre ayudas directas y financiación en condiciones muy favorables, para facilitar inversiones en el sector agropecuario (en gestión forestal activa, agricultura regenerativa, ganadería extensiva, eficiencia hídrica o nuevos modelos de negocio rurales).

Estas líneas de ayudas están dentro de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, que Sánchez ha presentado este miércoles en Piloña (Asturias). En total, incluye 30 líneas de actuación y 60 medidas iniciales, entre ellas la mejora de la conectividad, tanto digital como en transporte, el empleo y emprendimiento y la transición energética justa.

"Queremos ser un país donde no se pierdan derechos, donde la calidad de vida en cualquier pueblo o aldea sea comparable a la de cualquier ciudad", ha señalado.

La intervención de Sánchez se ha celebrado en el marco de la European Rural Youth Forward Conference 2026, la conferencia europea sobre la juventud rural. En ese escenario, el presidente del Gobierno ha incidido en que "la fractura territorial atraviesa Europa, no es un reto exclusivo de España" y también ha manifestado que revertir el invierno de la despoblación no es fácil.

En este sentido ha manifestado que en algunas comunidades autónomas (CCAA), especialmente golpeadas por este fenómeno, no terminan de entenderlo y han bajado los brazos. A su juicio, este no es el caso del Gobierno de España que ha elevado a rango ministerial al Reto Demográfico y ha lanzado la primera Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico con 130 medidas.

"Los resultados indican que vamos en la dirección correcta. Mientras entre 2011 y 2017 los municipios de menos de 5.000 habitantes perdieron casi 400.000 habitantes; desde 2018, con ese esfuerzo conjunto, hemos aumentado la población en más de 437.000", ha señalado.

Sánchez ha incidido en que esta nueva estrategia "es un compromiso con la identidad, con la memoria y con el porvenir de nuestros pueblos". Por esta parte, ha manifestado que esta "España que están construyendo va a alcanzar nada más y nada menos que los 50 millones de habitantes muy pronto" y que esto, a diferencia de lo que ocurre en otros muchos países, "es consecuencia de políticas en el ámbito de las familias pero también de una política migratoria ordenada".

MEDIDAS COMPRENDIDAS EN LA ESTRATEGIA

De esta II Estrategia ha destacado entre otras medidas la aprobación de un nuevo programa, dotado con 20 millones de euros, para apoyar soluciones innovadoras de transporte sostenible en zonas rurales. También ha anunciado la multiplicación de las ayudas a proyectos de emprendimiento y creación de empleo, con 80 millones para entidades locales.

Por esta parte, ha recordado que desde 2022 se han financiado más de 700 proyectos con un protagonismo muy especial para las pequeñas y medianas empresas, para la economía social y para el trabajo autónomo. "En 2025 duplicamos esas ayudas y hoy me gustaría también compartir con todos vosotros y vosotras que vamos a volver a multiplicarlas y por tanto van a ser 80 millones de euros para entidades locales lo que vamos a destinar a este tipo de proyectos de emprendimiento y también de creación de empleo", dijo.

Asimismo, el presidente del Gobierno se ha referido al lanzamiento dentro del nuevo fondo soberano España Crece, de una nueva línea de apoyo al sector primario y al medio rural, que movilizará hasta 1.000 millones de euros, entre ayudas directas y financiación en condiciones muy favorables para facilitar inversiones en el sector agropecuario (en gestión forestal activa, agricultura regenerativa, ganadería extensiva, eficiencia hídrica o nuevos modelos de negocio rurales).

"Esa es la movilización de recursos que queremos hacer de aquí a los próximos años para continuar con toda la agenda de transformación y de reformas y de modernización de nuestro país", dijo Pedro Sánchez.

NECESIDAD DE DIÁLOGO

Previamente, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha resaltado que para la puesta en marcha de esta II Estrategia requiere la "cooperación de todos y cada uno de los actores de todas las administraciones públicas". Por este motivo la ministra ha indicado que "hoy abren ese proceso de participación pública de esta Segunda Estrategia".

"Queremos que siga ese debate, ese diálogo, que se siga enriqueciendo con aportaciones de todos los actores. El medio rural se está transformando y aquí cabe el futuro", dijo la vicepresidenta tercera del Gobierno.

Sara Aagesen ha incidido en que el objetivo de esta II Estrategia es lograr derechos, equidad y oportunidades para todos, para todas las personas y para todos los territorios, apostar por "el derecho a permanecer, a vivir en nuestros pueblos y que vivir en ellos sea una elección libre y digna".

MEDIDAS EN LÍNEA CON LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Varias de las medidas de la nueva Estrategia van en línea con las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas emitió en octubre de 2025 tras evaluar la anterior Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. En su informe, el organismo advirtió que el Gobierno debería establecer fuentes de financiación alternativas que aseguraran la continuidad de las medidas con impacto demográfico una vez acabase el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.

A su vez, incidió en el "escaso" gasto que la primera Estrategia había destinado a vivienda y movilidad sostenible, "ámbitos esenciales para la mejor habitabilidad en el medio rural". Más allá de los ámbitos de los que han hablado Sánchez y Aagesen, el Tribunal de Cuentas recomendó a Transición Ecológica que reforzase el sistema integrado de datos municipales que gestiona la Secretaría General para el Reto Demográfico y asuma el Mecanismo Rural de Garantía previsto en la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado (AGE).

Por esta parte, dos de los ejes de la Estrategia son precisamente proporcionar datos que sirvan a las administraciones públicas para diseñar políticas eficaces y reforzar la gobernanza multinivel, actualizando los marcos normativos y fortaleciendo las herramientas de análisis y conocimiento de tal manera que se pueda implementar el mecanismo de garantía rural y mejorar el diseño de estrategias territoriales y de las futuras políticas.

A su vez, vuelve a plantear la construcción de un Observatorio de equidad territorial y reto demográfico y a hablar de la Estrategia España Turismo 2030, algunas de las medidas "de considerable importancia" que se quedaron sin ejecutar, según la evaluación del Tribunal de Cuentas.

Al margen de ello, el Tribunal de Cuentas pidió a la Comisión Delegada del Gobierno frente al Reto Demográfico que impulsara medidas respecto del reto de envejecimiento. Asimismo, sugirió al Gobierno que revisara la estructura organizativa y rango de los órganos competentes en materia de reto demográfico y que valorara la vigencia de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural y la necesidad de un estatuto básico de los pequeños municipios.

A su vez, insistió en que instara a los órganos competentes de la Unión Europea (UE) para que valoren una mejor delimitación de los territorios que pueden acogerse a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.