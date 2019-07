Sánchez condena el asesinato de una mujer en Elche (Alicante) por su marido: "Insoportable"

Publicado 13/07/2019 11:42:58 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "insoportable" el nuevo caso de violencia machista ocurrido este sábado en Elche (Alicante), donde una hombre de 52 años ha asesinado a puñaladas a su mujer de 47 años.

"Insoportable. Nuestra sociedad no puede tolerar esta #ViolenciaMachista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas. NO. No pararemos", ha publicado el presidente del Gobierno en su cuenta de Twitter.

En su publicación en este red social, que acompañaba con la etiqueta '#NiUnaMenos', Sánchez también ha transmitido su "cariño y abrazo" a la familia y amistades de la mujer asesinada.

Por su parte, el PSOE ha remarcado en su cuenta oficial de Twitter su "firme condena y total repulsa" a este nuevo asesinato machista y ha mostrado su solidaridad y apoyo a los familiares de la víctima.

"No vamos a descansar hasta que erradiquemos la #ViolenciaDeGénero de nuestra sociedad, porque hasta entonces no será una sociedad sana", ha subrayado.

Agentes de la Policía Nacional ha detenido en Elche (Alicante) a un hombre de 52 años como presunto autor del apuñalamiento de su mujer de 47 años, que ha fallecido.

Los hechos se han producido en el garaje de un edificio de la calle Felipe Moya de la ciudad sobre las 07.30 horas de este sábado. El hombre habría confesado ante los agentes que su autoría.