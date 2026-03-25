Sánchez expresa "solidaridad" con Canarias por el paso de 'Therese' y destaca el desafío de la "emergencia climática"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles su "solidaridad" con Canarias ante los efectos provocados por la borrasca 'Therese' a su paso por el archipiélago y ha puesto el foco en la importancia de abordar "desafíos comunes" como el de la emergencia climática.

"Me permitirán que mis primeras palabras vayan dirigidas a nuestros conciudadanos en las islas Canarias para expresarles nuestra solidaridad y también el compromiso de todo el sistema de Protección Civil ante la borrasca que están sufriendo estas últimas horas", ha afirmado el líder del Ejecutivo en su primera intervención en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo, entre otros asuntos.

En este escenario, Pedro Sánchez también ha expresado "la gran paradoja de ver cómo el mundo y también sus representantes políticos" --entre los que ha incluido a los miembros de la Cámara Baja-- se vean "abocados a hablar de la guerra, de la paz y no tanto de desafíos comunes como es el de la emergencia climática y sus efectos sobre la seguridad y las vidas" de los ciudadanos.

Según señalaba esta noche Pedro Sánchez a través de su cuenta de X, en el Gobierno siguen "muy pendientes" de los efectos de la borrasca 'Therese' que está afectando a las islas Canarias. "Se ruega a la población que evite desplazamientos innecesarios y siga las indicaciones de las autoridades locales e insulares", apuntaba ante el aviso rojo por lluvias torrenciales en Tenerife.