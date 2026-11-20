1135716.1.260.149.20261120094536 El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan junto a la presidenta de la Academia de Televisi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, congregó este jueves a una media de 10.152.000 espectadores y registró un 70,8% de cuota de pantalla en el conjunto de las 20 cadenas que lo emitieron de forma simultánea, lo que le convierte en el tercer 'cara a cara' menos visto desde 1993.

Según el informe de Barlovento Comunicación elaborado con datos de Fifty5Blue, un total de 15.980.000 espectadores únicos contactaron con la retransmisión, lo que representa una cobertura del 33,6% de la población.

El debate entre Sánchez y Feijóo solo obtuvo mayor seguimiento de audiencia que el de Felipe González y José María Aznar en Antena 3 el 24 de mayo de 1993 (9.625.000 espectadores) y el de Sánchez y Mariano Rajoy del 14 de diciembre de 2015, que emitieron 12 cadenas de televisión y siguieron 9.728.000 espectadores de medios.

En el caso del ranking de debates electorales con participación de candidatos presidenciales, el 'cara a cara' de este jueves se sitúa en la sexta posición de los más vistos desde 1993, un listado que encabeza el debate protagonizado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el 25 de febrero de 2008.

Por edades, el debate de este jueves organizado por la Academia de la Televisión obtuvo su mayor cuota de pantalla entre los espectadores de 13 a 24 años, con un 83,6% y una audiencia media de 729.000 personas. Entre los adultos de 25 a 44 años, la cuota fue del 75,1%, con 1.685.000 espectadores. No obstante, el grupo que más audiencia aportó en términos absolutos fue el de 45 a 64 años, con 3.842.000 espectadores, el 37,8% del público del encuentro.

Las mujeres representaron el 51,8% de la audiencia media, frente al 48,2% de los hombres, aunque la cuota fue superior entre el público masculino: un 72,4% (4.891.000 espectadores de media), frente al 69,5% (5.262.000 espectadores) registrado entre las mujeres.

Por territorios, Madrid anotó la mayor cuota de pantalla, con un 82,8%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 78,1%, y Castilla-La Mancha, con un 77,1%. Cataluña registró un 56,2% y el País Vasco, un 59,2%. En volumen de espectadores, Andalucía encabezó el seguimiento, con 2.029.000 personas de media, por delante de Madrid, con 1.815.000.

El consumo total de televisión durante la franja del debate se situó en 14,3 millones de espectadores, un 12,4% más que el jueves de la semana anterior. El minuto de oro del debate moderado por María Casado se registró a las 22.13 horas, cuando la retransmisión conjunta alcanzó un 72,4% de cuota de pantalla en las 20 cadenas que ofrecieron el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo, con 11,2 millones de espectadores.

TRECE DEBATES TELEVISADOS EN 30 AÑOS

España ha celebrado un total de 13 debates electorales televisados con candidatos a la Presidencia del Gobierno, desde los primeros encuentros entre Felipe González y José María Aznar en 1993 hasta los de julio de 2023, con el 'cara a cara' entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy del 25 de febrero de 2008 como el más visto con 13.043.000 espectadores de media.

Según un informe de Barlovento Comunicación, elaborado con datos de Kantar, organizado por la Academia de Televisión y emitido simultáneamente por 20 cadenas, aquel debate registró un 59,1% de cuota de pantalla y 22.500.000 espectadores únicos.

El segundo debate con mayor audiencia media fue el que enfrentó a Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy el 7 de noviembre de 2011, con 12.005.000 espectadores y un 54,2% de cuota. El 'cara a cara' también fue organizado por la Academia de Televisión y emitido en simulcast por 17 cadenas, congregando a 22.357.000 espectadores únicos.

La tercera posición corresponde al segundo encuentro entre Zapatero y Rajoy, celebrado el 3 de marzo de 2008, que congregó a 11.952.000 espectadores como promedio y obtuvo un 56,3%. Un total de 22 cadenas lo ofrecieron en simulcast y registró 21.664.000 espectadores únicos.

DE LOS PRIMEROS CARA A CARA A LOS DEBATES CON CINCO CANDIDATOS

Los encuentros entre Felipe González y José María Aznar inauguraron estos debates televisados en España en 1993. El primero, emitido por Antena 3 el 24 de mayo, reunió a 9.625.000 espectadores de media y alcanzó un 61,8% de cuota.

Una semana después, ambos candidatos volvieron a debatir en Telecinco, donde registraron un 75,3% de cuota de pantalla y 10.526.000 espectadores en media. El informe sitúa estas emisiones como las segundas más vistas de la historia de sus respectivas cadenas, excluidos los acontecimientos deportivos.

Tras aquellos dos encuentros transcurrieron 15 años hasta los debates de Zapatero y Rajoy de 2008. En 2015, el formato se abrió a cuatro partidos con la participación de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santamaría en el debate del 7 de diciembre, seguido en Antena 3 y laSexta por 9.233.000 espectadores de media.

Una semana después, Sánchez y Rajoy protagonizaron un cara a cara que reunió a 9.728.000 espectadores, que emitieron 12 cadenas en simulcast. Se convirtió en el sexto debate más visto de la historia.

El debate a cuatro del 13 de junio de 2016, con Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, alcanzó los 10.496.000 espectadores y un 57% de cuota, siendo el quinto con más seguimiento desde 1993. Estuvo organizado por la Academia de la Televisión y emitido por 17 cadenas.

En abril de 2019 se celebraron, por primera vez, dos debates en días consecutivos: el de RTVE reunió a 8.886.000 espectadores y el de Atresmedia, a 9.477.000. En noviembre de ese año, el formato incorporó por primera vez a cinco candidatos --Pablo Casado, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias y Albert Rivera-- y registró 8.632.000 espectadores de media.

Los dos debates más recientes se celebraron en julio de 2023. El 'cara a cara' de Atresmedia entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, emitido el 10 de julio, reunió a 5.911.000 espectadores de media y obtuvo un 46,5% de cuota. El encuentro de RTVE del día 19, con Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz, alcanzó los 4.155.000 espectadores y un 34,6%. Feijóo no participó en este último, aunque estaba invitado, según señala el informe.