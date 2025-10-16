Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), participa en la 19º edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), congreso que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a 16 de octubre de 2025, en León, Castil - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido por sorpresa este jueves en un 'gag' del programa 'La revuelta', que presenta David Broncano en Televisión Española, en el que ha enviado una carta y un vídeo para realizar un favor a uno de los colaboradores del formato.

En este momento televisivo, el humorista Jorge Ponce ha recordado el 'gag' del día anterior, donde se hacía pasar por el presidente del Gobierno para mandar una carta a la profesora de su hija para que dejara a sus alumnas hacer "lo que quieran".

Sánchez ha respondido a través de un vídeo a la hija del colaborador. "Te voy a escribir lo que me has pedido y te voy a felicitar por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre", ha indicado el jefe del Ejecutivo.

Posteriormente, en la carta que ha hecho pública 'La revuelta', el presidente ha escrito: "Soy Pedro Sánchez. Deja a las niñas hacer lo que quieran o sino te mandaré a Ponce y a Broncano como alumnos. La verdad es que no les vendría mal repasar algunos conceptos", ha bromeado.

Por último, Sánchez ha felicitado a todos los maestros "por educar a nuestros hijos, que son el futuro del país".